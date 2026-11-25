SRBI PROFESIONALNO SKEMBALI ZLOČINCA: Advokat Nasera Orića priznala da MUP postupa izuzetno korektno
ADVOKAT Lejla Čović, koja zastupa Nasera Orića, izjavila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa izuzetno korektno i profesionalno prema uhapšenim u okviru akcije "Emisar", uključujući i njenog branjenika.
Na pitanje da li je u odnosu na njenog branjenika ili druge osumnjičene predložen pritvor ili neka druga mera, ona je rekla da Tužilaštvo još nije donelo odluku.
Iako su se u javnosti pojavile informacije o neadekvatnom postupanju prema njenom branjeniku, Čovićeva je za "Dnevni avaz" negirala te navode.
- Nemam bilo kakve takve informacije, prema njemu se postupa izuzetno korektno, izuzetno profesionalno postupa MUP Republike Srpske - rekla je Čovićeva.
Ona je navela da u javnosti ne želi da komentiriše bilo šta o onome šta se stavlja na teret Oriću.
Zbog sumnji da su pomagali Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića, juče su, osim Orića, uhapšeni i Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić i Siniša Derganc.
(SRNA)
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