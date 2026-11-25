LISICE ZBOG PALJENJA RESTORANA NA VOŽDOVCU: Tinejdžer bacio molotovljev koktel
PRIPADNICI Policijske stanice Voždovac, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i uhapsili M. B. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je 19. novembra ove godine na jedan ugostiteljski objekat na teritoriji Voždovca bacio predmet koji je sadržao zapaljivu tečnost.
Tom prilikom nije bilo povređenih, već je pričinjena materijalna šteta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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