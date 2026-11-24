PO NALOGU Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su Pavla Bihalija (44) zbog postojanja osnova sumnje da je od maja do jula 2022. godine u svojstvu odgovornog lica iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara u kom ukupnom iznosu je naneta šteta budžetu Republike Srbije i budžetu grada Beograda.

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Bihaliju se na teret stavljaju krivična dela Zloupotreba položaja odgovornog lica i Falsifikovanje isprave.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoje osnovi sumnje da je Pavle Bihali kao ovlašćeno lice ispred koalicije političkih stranaka "Ruski manjinski savez" prisvojio novac u ukupnom iznosu od 22.507.300 dinara, koji je na ime troškova izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore, koji su održani 3. aprila 2022. godine, uplaćen iz budžeta grada Beograda i budžeta RS na podračun Uprave za trezor – Srpsko – ruskog pokreta, po kojem je osumnjičeni bio ovlašćen, a koji novac suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti nije koristio za troškove izborne kampanje.

Sumnja se da je on, nakon što su 13. maja 2022. godine na namenski račun uplaćena sredstva iz budžeta grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara na ime troškova izborne kampanje, 18. maja 2022. godine preneo na svoj tekući račun fizičkog lica, koja je istog dana i podigao u iznosu od 2.007.300 dinara.

Takođe, nakon što su 8. jula 2022. godine uplaćena sredstva iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 20.500.667 dinara za finansiranje političke kampanje, 11. jula 2022. godine preneo navedena sredstva u iznosu od 20.500.060 dinara na svoj tekući račun fizičkog lica, koja je istog dana i podigao u iznosu od 20.500.000 dinara.

Shodno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, bio je dužan da sva sredstva iz javnih izvora koja nije potrošio u toku izborne kampanje uplati u budžet Republike Srbije i lokalne samouprave, čime je naneo štetu budžetu RS u iznosu od 20.500.667 dinara i budžetu grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara.

Takođe, sumnja se da je upotrebio lažnu ispravu kao pravu, tako što je 8. jula 2022. godine u ime Srpsko – ruskog pokreta, nosioca koalicije Ruski manjinski savez za Beograd, podneo Agenciji za sprečavanje korupcije konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Beograda za 2022. godinu u kojem je lažno prikazao da su troškovi izborne kampanje ukupno iznosili 2.091.000 dinara, iako je znao da ta sredstva nisu utrošena na ime troškova kampanje.

(Nova.rs)