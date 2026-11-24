PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv policijskog službenika T. N. (26), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Foto: R. Šegrt

- On se sumnjiči da je 21. novembra ove godine u Kikindi, van službe, nakon kraće verbalne rasprave na ulici, zadao više udaraca zatvorenom šakom u predelu glave tridesetdevetogodišnjem muškarcu, nanevši mu teške telesne povrede. Protiv osumnjičenog T.N. pokrenut je disciplinski postupak i on je udaljen sa posla do okončanja postupka – sopštila je Policijska uprava Kikinda.

Takođe je saopšteno i da će protiv tridesetdevetogodišnjeg muškarca biti podnete prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru.