PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi podneće Osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv Č. G. (45), odgovornog lica Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

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- Sumnja se da on kao odgovorno lice u ovom javnom preduzeću nije preduzeo zakonom propisane mere za obezbeđivanje uslova za propisno skladištenje hemikalija kojima je istekao rok upotrebe, iako je bio upoznat sa njihovim prisustvom u prostorijama preduzeća, niti je preduzeo odgovarajuće mere radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Na taj način, kako se sumnja, postupio je suprotno odredbama Zakona o upravljanju otpadom i Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada – saopštila je Policijska uprava u Kikindi.