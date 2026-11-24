POZNAJEM okrivljene, obojica su radnici "Vodovoda", znam ih kao dobre radnike. Kada se to desilo, kada se izgubilo dete, mene je pozvao gradonačelnik Bora da obezbedim što više ljudi iz preduzeća da se priključe potrazi.

Foto: K. Mitrović/Privatna arhiva

To sam i učinio, a neke ljude sam zvao i lično, kao na primer Jankovića - ispričao je bivši direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru Goran Pavić, tokom današnjeg svedočenja pred Višim sudom u Negotinu, u nastavku postupka protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Pavić je pred sudskim većem govorio o angažovanju svojih nekadašnjih radnika u potrazi za nestalom devojčicom, ali i o tome kako ih je nekoliko dana kasnije odveo u Policijsku upravu u Boru. Dvojica optuženih mirno su pratila svedočenje nekadašnjeg direktora, koji ih, kada je stao za govornicu, nije pozdravio.

Govoreći o 26. martu 2024. godine, kada je Danka Ilić nestala u Banjskom Polju, Pavić je ispričao da je Janković već znao za nestanak devojčice, jer ga je o tome obavestio kolega, nakon čega su se zajedno uputili na teren da se priključe potrazi.

Pavić je naveo da tokom vožnje nije primetio ništa neobično u ponašanju Jankovića, koji, kako je rekao, nije komentarisao događaj. Kada su stigli u Banjsko Polje, potraga je organizovana po grupama, a zaposleni "Vodovoda" priključili su se ostalim učesnicima u traženju devojčice.

Ostavka kao moralni čin GORAN Pavić je nakon hapšenja svojih radnika podneo neopozivu ostavku na mesto direktora JKP "Vodovod" Bor, navodeći da to čini iz moralnih razloga, s obzirom na to da su osumnjičeni bili zaposleni u ovom preduzeću i da se sumnjalo da su zločin počinili tokom radnog vremena i službenim vozilom.

Inače, roditelji Danke Ilić nisu došli na glavni pretres, dok su se obojica okrivljenih nalazila na optuženičkoj klupi, u pratnji policijskih stražara.

Jedan od najinteresantnijih delova svedočenja odnosio se na događaje nekoliko dana nakon nestanka Danke Ilić, kada je Pavić dobio poziv iz Policijske uprave u Boru. Kako je objasnio, policija je od njega tražila da dostavi GPS podatke sa službenog vozila "fijat panda", koje se kritičnog dana kretalo Banjskim Poljem, ali i da u policiju dovede Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

- Oni su bili na terenu, nisu ništa pitali, samo su pošli za mnom. A kada sam im posle rekao da idemo u PU Bor, pošli su sasvim normalno, nije bilo nikakve reakcije - ispričao je Pavić.

On je pred sudom objasnio i da nije prisustvovao njihovim saslušanjima, već da je čekao u hodniku, dok su Dragijević i Janković davali izjave u odvojenim prostorijama.

Na suđenju su svedočili Rade i Živanka Trajković, prve komšije u Banjskom Polju, koje su iz svog dvorišta ispratile celu potragu za devojčicom, a pretraženo je i kompletno njihovo imanje. Rade je rekao da ne poznaje optužene i da ostaje pri iskazu koji je u tužilaštvu dao 5. jula 2024. godine, a koji je u sudu pročitan. Tog dana je njegov sin došao sam, jer je čuo da se izgubilo dete, a, kako je rekao "pola Bora je došlo da je traži".

- Ne poznajem Miloševu suprugu, video sam taj dan žensku osobu u zadnjem delu dvorišta. Ne mogu bliže da je opišem. Nisam video ni decu, ni vozila, niti optužene ili nepoznate automobile. Kada su se okupili ljudi, video sam Miloša kako trči gore-dole i traži dete. Odmah sam se i ja uključio u potragu. Tražio sam je sa policajcem Mladenovićem - dodao je Trajković.