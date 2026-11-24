PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je danas uhapsila Pavla Bihalija (44), političkog aktivistu i vođu pokreta "Levijatan".

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Razlog hapšenja, prema saznanjima Tanjuga, jeste sumnja da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara, koji iznos je na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beogradu 2022. godine isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.

Umesto da vrati novac koji nije potrošen u kampanji, Bihali je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe, a na štetu Republičkog i gradskog budžeta.

(Tanjug)

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