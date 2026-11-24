Po nalogu VJT u Beogradu uhapšen Pavle Bihali: Evo zašta je osumnjičen
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je danas uhapsila Pavla Bihalija (44), političkog aktivistu i vođu pokreta "Levijatan".
Razlog hapšenja, prema saznanjima Tanjuga, jeste sumnja da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara, koji iznos je na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beogradu 2022. godine isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.
Umesto da vrati novac koji nije potrošen u kampanji, Bihali je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe, a na štetu Republičkog i gradskog budžeta.
(Tanjug)
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