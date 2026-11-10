HAPŠENJE U NIŠU ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA: Oglasio se MUP
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. R. (66) i N. R. (35) zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca, čime su pribavili protivpravnu korist od 3.485.000 dinara.
Sumnja se da je S. R. kao bivši prokurista i faktički odgovorno lice dva privredna društva iz Svrljiga i Valjeva koja se bave proizvodnjom betonskih železničkih pragova, od 30. jula 2022. do 29. avgusta 2025. godine davao naloge službi računovodstva da izvrše evidentiranje i plaćanje po fakturama izdatim od strane preduzetničke radnje u kojoj je odgovorno lice osumnjičeni N. R., iako je znao da te usluge nisu pružene.
Na ovaj način, kako se sumnja, pribavio je korist navedenoj preduzetničkoj radnji u ukupnom iznosu od 3.485.000 dinara i tako naneo štetu preduzećima, saopštilo je Ministarstvi unutrašnjih poslova.
Potom je, kako se sumnja, N. R. predmetni novac držao i koristio, iako je znao da novac potiče od kriminalne delatnosti.
S.R. se na teret stavlja da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok se N. R. sumnjiči za krivično delo pranje novca.
Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.
Akcija je sprovedena u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, a u njoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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