CEPANICOM PO GLAVI: Zbog pokušaja ubistva uhapšen muškarac iz okoline Žitišta

Sumnja se da je on u utorak uveče, u okolini Žitišta, cepanicom više puta udario tridesetčetvorogodišnjeg muškarca u glavu i telo.

Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške telesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.

D. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.