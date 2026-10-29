Hapšenja i istraga

CEPANICOM PO GLAVI: Zbog pokušaja ubistva uhapšen muškarac iz okoline Žitišta

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

29. 10. 2026. u 09:45

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POLICIJA u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je četrdesetčetvorogodišnjeg D. S.  iz okoline Žitišta, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

ЦЕПАНИЦОМ ПО ГЛАВИ: Због покушаја убиства ухапшен мушкарац из околине Житишта

Foto: Depositphotos/pryzmat

Sumnja se da je on u utorak uveče,  u okolini Žitišta, cepanicom više puta udario tridesetčetvorogodišnjeg muškarca u glavu i telo.
Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške telesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.
D. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
 

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