Hapšenja i istraga

NAPAO PARTNERKU I NOŽEM POVREDIO NJENOG OCA: Leskovčanin osumnjičen za dva krivična dela

Игор Митић
Igor Mitić

29. 10. 2026. u 14:00

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Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su N.S.(31) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je napao svoju bivšu partnerku, a da je nakon toga nožem povredio njenog oca.

НАПАО ПАРТНЕРКУ И НОЖЕМ ПОВРЕДИО ЊЕНОГ ОЦА: Лесковчанин осумњичен за два кривична дела

I. Mitić

Uhapšeni muškarac se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je, 27. oktobra, u večernjim satima, posle napada na svoju bivšu tridesetjednogodišnju partnerku, nožem zadao ubode po telu njenom pedesetdevetogodišnjem ocu, koji je pokušao da joj pomogne, nanevši mu lake telesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.

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