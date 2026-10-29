NAPAO PARTNERKU I NOŽEM POVREDIO NJENOG OCA: Leskovčanin osumnjičen za dva krivična dela
Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su N.S.(31) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je napao svoju bivšu partnerku, a da je nakon toga nožem povredio njenog oca.
Uhapšeni muškarac se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i laka telesna povreda.
On se sumnjiči da je, 27. oktobra, u večernjim satima, posle napada na svoju bivšu tridesetjednogodišnju partnerku, nožem zadao ubode po telu njenom pedesetdevetogodišnjem ocu, koji je pokušao da joj pomogne, nanevši mu lake telesne povrede.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
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