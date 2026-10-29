PROTERAN IZ NEMAČKE, OŽENIO SE KAO MALOLETAN: Sve o Dariu (18) iz Bele Reke, napadaču - teroristi na ambasadu Izraela

TINEJDžER Dario N. (18) iz Bele Reke kod Šapca, kojeg su naše bezbednosne službe pratile kao pristalicu Islamske države, pokušao je noćas, 15 minuta posle ponoći, da izvede teroristički napad na Ambasadu Izraela u Beogradu, gde ga je nakon nasrtaja noževima na čuvara, pripadnik Žandarmerije usmrtio u samoodbrani.

Foto: V. Mitrić/Društvene mreže

Kako je saopšteno iz MUP, on je sa dva noža i uzvikujući "Alahu akbar", napao pripadnika Žandarmerije Dragana S., koji je obezbeđivao zgradu ambasade. Obučen u crno, gađao je policijskog službenika nožem i pogodio ga u obraz. U nameri da sačuva život i odbrani se, žandarm je pucao i usmrtio napadača.

Ranjeni policajac prebačen je u bolnicu, gde mu je povreda sanirana i on je posle nekoliko sati pušten na kućno lečenje. Na mesto događaja, izašli su ministar policije u tehničkom mandatu Ivica Dačić i direktor Dragan Vasiljević, a uviđaj je trajao nekoliko sati.

Dačić je saopštio da je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama:

- Kao ministar unutrašnjih poslova, koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen. To podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Otišao da se ošiša DARIO N. je u utorak krenuo iz sela u Šabac, navodno da bi se ošišao. Poslednji put je viđen u tržnom centru, a kontakt sa majkom ostvario je oko 16 časova. Nakon toga, telefon mu je bio nedostupan, a porodica je alarmirala policiju. - Svaki trag mu se gubi između 12 i 16 časova. Imali smo kontakt s njim, javio se, ali se nakon toga nije vratio kući. Prijavili smo nestanak policiji - rekao je zabrinuti otac, ne sumnjajući da se mladić već uputio ka Beogradu.

Prema rečima ministra policije, prvi nalazi istrage navode da je napadač Dario N. bio pristalica Islamske države i da je na svom Instagram profilu držao crnu zastavu Islamske države. Kao takav je bio i evidentiran. On je, inače, izvesno vreme boravio i u Nemačkoj, odakle je nedavno proteran zbog svojih radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama i pokušaja upada u jedan izraelski restoran.

O ovom napadu saopštenjem se oglasilo i Više javno tužilaštvo u Beogradu, odakle navode da je dežurni tužilac obavio uviđaj na licu nesta. Utvrđeno je, za sada, da je u toku napada, u kom je pogođen nožem, Dragan S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mesta.

- Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja - piše u saopštenju VJT.

U Beloj Reci, selu u Pocerini, u šabačkom kraju, koju je, juče, oko podneva, posetila ekipa "Novosti", malo ko je znao da je tinejdžer, koji je ubijen u Beogradu, posle ataka na izraelsku ambasadu u Beogradu, "njihove gore list".

Kako saznajemo, Dario je dete razvedenih roditelja, a po završetku osnovne škole, otac ga je odveo u Nemačku, gde je bio do jula, kada je proteran.

Pod budnim okom službi PREMA nezvaničnim saznanjima "Novosti", maloletnik iz Bele Reke nije bio vehabija, ali je bio pod budnim oko naših bezbednosnih službi zbog incidenta u Nemačkoj. Svi sa kojima se družio i imao bliske kontakte, pozvani su na informativni razgovor, kako bi se utvrdilo da li je još neko bio umešan u pokušaj terorističkog napada. Navodno se kao maloletan oženjen sa devojkom iz Petlovače, kod Šapca, a poslednja dva dana vodio se kao nestao.

- Nemačka policija je upala u stan u kom je živeo sa ocem - pričaju nam komšije iz sela. - Nemačka policija ga je uhapsila, jer je imala dokaze da je hteo da upadne u jedan izraelski restoran. Dečak je priveden, dok je njegov otac pušten, jer je ustanovljeno da s tim nije imao nikakve veze.

Kada je proteran iz Nemačke, vratio se u Srbiju, gde mu majka Gina, sa drugim mužem, živi u Beloj Reci. Majka i očuh, koji imaju dvoje dece, pruhvatili su ga. Bio je, saznajemo, vedrog duha, ali je znao i da se duboko povuče u sebe. Živeći kod njih, rastao je u duhu pravoslavne vere i tradicije.

- Dok je živeo i rastao ovde, potpuno je bio neprimetan, jer je bio isuviše povučen - kažu u selu. - Nikada se ništa loše o njemu nije pričalo. Očuh i majka bili su baš pažljivi prema njemu.

Sprečene veće žrtve REPREZENTATIVNI Policijski sindikat Srbije pohvalio je hrabrost i prisebnost svog člana i pripadnika beogradskog odreda Žandarmerije Dragana S. koji je sprečio veći teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu. U saopštenju se navodi da je žandarm, iako ranjen, uspeo da se odupre napadaču, likvidira ga i tako spreči mogući veći broj žrtava u samoj ambasadi. - Želimo našem kolegi i članu Draganu S. da prenesemo zahvalnost na hrabrosti koju je pokazao, kao i želje da se što pre oporavi i vrati na dužnost. Takođe, nadamo se da će dalja istraga utvrditi da li je napadač delovao sam ili je bio deo neke šire grupe, te ukoliko se to pokaže, da svi umešani budu privedeni zakonu - kaže Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.

U selu su svi u šoku zbog svega što se dogodilo i činjenice da je Daria, koji je tek trebalo da postane punoletan, koštalo mladog života. Jer, kako kažu, da je bio punoletan kad je u Nemačkoj pokušao da upadne u izraelski restoran, bio bi osuđen i služio bi kaznu u tamošnjem zatvoru, ali ne bi bio proteran niti bi došao u situaciju da pokuša napad na ambasadu u Beogradu.

Komšije sa kojima smo juče razgovarali, kažu da se ne usuđuju da odu kod njegove majke i izjave joj saučešće. Kapija je zatvorena, vrata na kući otvorena... Ne znaju šta ih je zateklo, pošto je dan ranije otišao u Šabac da se ošiša i nije se više vratio, pa su prijavili njegov nestanak. Ni slutili nisu šta može da se dogodi. Za njegovu bilo kakvu vezu sa ekstremizmom niko nije znao.