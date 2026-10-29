MALOLETNIK SLAO DOJAVE O BOMBAMA?: Sumnja se da je izazivao paniku i nered

Pripadnici Policijske uprave u Leskovcu su, intenzivnom radom, identifikovali maloletnika, iz okoline Lebana, za koga se sumnja da je školama, na području ovog mesta, slao mejlove o postavljenim eksplozivnim napravama.

I. Mitić

On se sumnjiči da je 20, 23, 26. i 28. oktobra, na elektronske adrese osnovnih škola u Lebanu poslao mejlove u kojima je navodio da je u školama postavljena bomba.

Protiv njega će, Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.