Hapšenja i istraga

UHAPŠENI PIROMANI: Podmetali požare u kafićima na Novom Beogradu, jedan od njih unajmio i maloletnike

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 18:11

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, sproveli su akcije hapšenja uhapsili L. D. (21) i A. G. (21) zbog sumnje da su organizovali paljenje ugostiteljskih objekata na Novom Beogradu.

УХАПШЕНИ ПИРОМАНИ: Подметали пожаре у кафићима на Новом Београду, један од њих унајмио и малолетнике

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

U prvoj akciji uhapšen je L. D. (21).

On se sumnjiči da je podstrekao dva maloletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu "Manir" na Novom Beogradu.

Osumnjičenom se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288, u vezi sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, a u vezi sa članom 34 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

U drugoj odvojenoj akciji beogradske policije lisice na ruke stavljene su A. G. (21).

On se sumnjiči da je podstrekao dva punoletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu "Mig" na Novom Beogradu.

Međutim, osumnjičeni izvršioci su u nameri da zapale lokal sprečeni direktnom reakcijom policijskih službenika.

Gordić se tereti za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, u vezi sa članom 34 KZ RS-a.

Obema osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.

Oni će, uz krivične prijave, biti privedeni na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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