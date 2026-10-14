UHAPŠENI PIROMANI: Podmetali požare u kafićima na Novom Beogradu, jedan od njih unajmio i maloletnike
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, sproveli su akcije hapšenja uhapsili L. D. (21) i A. G. (21) zbog sumnje da su organizovali paljenje ugostiteljskih objekata na Novom Beogradu.
U prvoj akciji uhapšen je L. D. (21).
On se sumnjiči da je podstrekao dva maloletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu "Manir" na Novom Beogradu.
Osumnjičenom se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288, u vezi sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, a u vezi sa članom 34 Krivičnog zakonika Republike Srbije.
U drugoj odvojenoj akciji beogradske policije lisice na ruke stavljene su A. G. (21).
On se sumnjiči da je podstrekao dva punoletna lica da izazovu požar u ugostiteljskom objektu "Mig" na Novom Beogradu.
Međutim, osumnjičeni izvršioci su u nameri da zapale lokal sprečeni direktnom reakcijom policijskih službenika.
Gordić se tereti za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, u vezi sa članom 34 KZ RS-a.
Obema osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.
Oni će, uz krivične prijave, biti privedeni na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
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(Blic)
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