Nesreće

NA DVOJICU RADNIKA PALA KAŠIKA BAGERA: Sa teškim povredama prevezeni na VMA

Jelisaveta Ljutić

14. 10. 2026. u 18:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Dvojica radnika zadobila su teške povrede danas oko 16 sati kad je na njih pala kašika bagera.

НА ДВОЈИЦУ РАДНИКА ПАЛА КАШИКА БАГЕРА: Са тешким повредама превезени на ВМА

Unsplash

Nesreća se dogodila u jednoj firmi na Čukarici.

Radnici su sa stravičnim povredama prevezeni na VMA.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TUŽILAŠTVO IZMENILO 6 REČI OPTUŽNICE, ADVOKATIMA HLADNO DA TO PROČITAJU: Sprdnja na suđenju za prvu otmicu zemunskog klana
Suđenja

0 0

TUŽILAŠTVO IZMENILO 6 REČI OPTUŽNICE, ADVOKATIMA HLADNO DA TO PROČITAJU: Sprdnja na suđenju za "prvu otmicu zemunskog klana"

U VIŠEM sudu u Beogradu danas je ponovo odloženo suđenje Goranu Ristiću i bivšim policijskim inspektorima Milanu Radukiću, Saši Đajiću za razbojništvo u slučaju poznatom kao "prva otmica zemunskog klana", kada je u avgustu 1997. godine otet Novak Stevanić, nakon čega je u njihovom stanu opljačkano 100.000 nemačkih maraka, 4,5 kilograma zlata i četiri pištolja, a osam meseci kasnije Novak se prema zvaničnim navodima ubio.

14. 10. 2026. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"