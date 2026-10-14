HAPŠENJA TOKOM NOĆI ZBOG DROGE I ORUŽJA: Na teritoriji Beograda privedeno sedam osumnjičenih

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno sedmoro osumnjičenih od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i muncije.

Foto: MUP

S. B. (31) lišen je slobode zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 800 grama amfetamina i oko 300 grama kanabisa.

M. M. (35) uhapšen je zbog neovlašćenog držanja radi prodaje oko 200 grama amfetamina i veće količine kokaina i kanabisa.

S. M. (21), B. M. (31) i K. N. (29) lišeni su slobode zbog ulične prodaje kanabisa iz iznajmljenog vozila. Opojnu drogu su prodali A. R. (21) koji je takođe uhapšen.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, slobode je lišen S. I. (52) nakon što je na adresi njegovog prebivališta pronađena veća količina oružja i municije – nekoliko revolvera, automatsko oružje, 290 komada metaka, samostrel i nekoliko komada trofejnog oružja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

