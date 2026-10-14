UHAPŠENA SEDMORICA PRIPADNIKA KRIMINALNE GRUPE: Osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani krimninal pripadnici UKP, SBPOK u saradnji sa pripadnicima UKP – Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za opservacije, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za kriminalističku analitiku, Uprave za tehniku, PU za Grad Beograd, PU - Požarevca, Novog Sada, Žandarmerije, SAJ i BIA, uhapšeno je sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje ubistva Milana Stokovića na području Požarevca (koji je na današnji dan prošle godine otet) i Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine.

Foto: N. Skenderija

Lisice na ruke stavljene su R. Đ, M. I, A. S, A. S, P. M, S. D. iz Beograda i N. Ž. iz Požarevca.

Krivičnom prijavom su obuhvaćeni i A. N. koji se već nalazi u pritvoru u Beogradu, M. S. koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, A. B. koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, D. T. koji se nalazi u pritvoru u Belgiji kao i S. P. koji se nalazi u besktvu.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena

proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon policijskog zadržavanja svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani.