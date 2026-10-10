SKORO SVAKI DRUGI RADNIK IMA DODATNI POSAO: Istraživanje Saveza sindikata RS pokazalo položaj zaposlenih

ČAK 40,41 odsto zaposlenih u Srpskoj pored svog redovnog posla radi još jedan, pokazalo je istraživanje Saveza sindikata Republiek Srpske. Prema njihovom istraživanju, sprovedenom tokom septembra na 1.230 ispitanika o uslovima rada, kvalitetu života, dostojanstvenoj plati i budućnosti radnika, jasno se može izvući zaključak da radnici ne mogu živeti od osnovne plate i broj onih koji traže dodatne poslove i zaradu raste.

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- Podaci pokazuju da gotovo 60 odsto ispitanih radnika razmišlja o odlasku iz RS. Posebno je značajan podatak da čak 94,15 odsto ispitanika smatra da bi plata od 2.000 KM ili više omogućila radniku dostojanstven život u - istakao je predsednik SS RS Goran Stanković.

Rezultati su pokazali da više od 180.000 zaposlenih u RS prima platu nižu od republičkog proseka od 1.695 KM.

- Istovremeno, zarade u privredi u proseku su niže za 200 do 400 KM od tog iznosa. Ono oko čega su se radnici najviše slagali je pitanje šta bi najviše doprinelo poboljšanju njihovog položaja na koje je više od 68 odsto odgovorilo da je to veća plata. Posebno je značajno kako su odgovorili na pitanje kolika bi plata trebalo da bude. Procenjujući troškove života i stvarne potrebe, najčešće su birali iznose od 2.000 do 3.000 KM - pojasnio je Stanković.

Kako kaže, rezultati istraživanja pokazuju da radnici pitanje plata ne posmatraju samo kao zahtev za većom zaradom, već kao deo šireg pitanja kvaliteta života i budućnosti.

Koverta DA stare navike teško umiru, pokazuje i podatak iz ovog istraživanja da približno 18 odsto radnika i dalje deo plate dobija u kovertama. Ova pojava prisutna je u privatnom sektoru, pokazuju rezultati istraživanja. va prisutna je u privatnom sektoru, pokazuju rezultati istraživanja.

- Jer, uz podatak da gotovo šest od 10 ispitanika razmišlja o odlasku, a da više od 94 odsto dostojanstvenu platu vezuje za iznos od najmanje 2.000 KM, pitanje zarada prerasta okvir ekonomske statistike. Ono postaje pitanje da li se od plate ovde može pristojno živeti, obezbediti porodica i planirati budućnost. Upravo tu je i najvažnija poruka istraživanja, za veliki broj radnika dostojanstvena plata nije samo pitanje većeg iznosa na računu, već jedan od ključnih uslova da ostanu da žive i rade u svojoj zemlji - poručio je Stanković.