PRETILI DA ĆE BACITI BOMBU NA POLICIJU: Hapšenje tinejdžera u Smederevu zbog komentara na vest

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su V. Đ. (18) i N. N. (18) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

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Oni se sumnjiče da su, nakon objavljivanja saopštenja Policijske uprave o zapleni marihuane, na internet portalu lokalnog medija koji je preneo saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na Policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili, navodeći njihova imena.

Osumnjičenima je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.