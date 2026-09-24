Hapšenja i istraga

PRETILI DA ĆE BACITI BOMBU NA POLICIJU: Hapšenje tinejdžera u Smederevu zbog komentara na vest

Ana Đokić

24. 09. 2026. u 17:13

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su V. Đ. (18) i N. N. (18) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

ПРЕТИЛИ ДА ЋЕ БАЦИТИ БОМБУ НА ПОЛИЦИЈУ: Хапшење тинејџера у Смедереву због коментара на вест

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Oni se sumnjiče da su, nakon objavljivanja saopštenja Policijske uprave o zapleni marihuane, na internet portalu lokalnog medija koji je preneo saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na Policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili, navodeći njihova imena.

Osumnjičenima je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

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