UHAPŠEN DILER U MIRIJEVU: Napravio laboratoriju za uzgoj marihuane

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, pronašli su u Mirijevskom bulevaru laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima.

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su D. N. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana koje koristi osumnjičeni pronašla i oko 100 zasađenih biljaka marihuane, za sada neutvrđenu količinu marihuane u suvom stanju, kao i prateću opremu za proizvodnju ove droge u veštačkim uslovima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.