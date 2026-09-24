Hapšenja i istraga

PRONAŠLI MU OKO 230 GRAMA MARIHUANE: Leskovčanin uhapšen zbog držanja opojnih droga

Игор Митић
Igor Mitić

24. 09. 2026. u 13:14

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PRIPADNICI policije u Leskovcu uhapsili su S.J.(22) iz ovog grada nakon što su u vozilu, kojim je upravljao, pronašli dva paketa sa oko 194 grama marihuane, a u pretresu njegovog stana još oko 33 grama te droge.

ПРОНАШЛИ МУ ОКО 230 ГРАМА МАРИХУАНЕ: Лесковчанин ухапшен због држања опојних дрога

I. Mitić

On se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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