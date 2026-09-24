PRONAŠLI MU OKO 230 GRAMA MARIHUANE: Leskovčanin uhapšen zbog držanja opojnih droga

BORIS Stanković (34), koji je optužen za trgovinu ljudima i tereti se da je od juna do 18. septembra 2025. godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu devojku (22) sa kojom je prethodne tri godine bio u emotivnoj vezi za prostituciju i seksualnu eksploataciju, negirao je da je izvršio to krivično delo.