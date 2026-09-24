HAPŠENJE U VRANJU: Rasvetljen još jedan slučaj prevare, za organizatorom se i dalje traga

U SARADNjI vrenjske i leskovačke policije rasvetljeno je krivično delo prevara i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapšen V. T. (46), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

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Kako navode u policiji on se sumnjiči da je 15. septembra ove godine otišao do zgrade u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena u Vranju i od nje uzeo veću sumu novca i zlatni nakit, nakon što ju je prethodno telefonom pozvao jedan muškarac za kojim se intenzivno traga, rekavši joj da je njena ćerka teško povređena u inostranstvu i da joj je potreban novac za hitnu operaciju, čime ju je doveo u zabludu.

Po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Ovo je jedan od više uhapšenih stranih državLjanina kome se na teret stavLja ovo krivično delo. Oni se u istrazi tretiraju kao „kuriri“.

Prema saznanjima Novosti uglavnom su se javljali na oglas koji je postavljen na društvenim mrežama i navodno nisu ni znali šta prenose.

Policijska uprava u Vranju apelovala je još jednom na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice.

Takođe su pozvali građane građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac dođu u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.