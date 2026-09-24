Hapšenja i istraga

POLICIJA SPREČILA UBISTVO U NOVOM SADU! Za oprost duga od 3.000 evra tražili da puca u čoveka (FOTO)

T.J.

24. 09. 2026. u 10:06

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PRIPADNICI Policijske uprave u Novom Sadu, intenzivnim operativnim radom razotkrili su slučaj u kojem se sumnja da je za izvršenje teškog krivičnog dela angažovan muškarac kome je, prema dosadašnjim saznanjima, obećano da će mu biti oprošten dug od 3.000 evra.

ПОЛИЦИЈА СПРЕЧИЛА УБИСТВО У НОВОМ САДУ! За опрост дуга од 3.000 евра тражили да пуца у човека (ФОТО)

Foto: MUP Srbije

Policija je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsila M. P. (34) iz Novog Sada i M. V. (19), i N. E. (26).

Prema sumnjama policije, M. P. je od jula ove godine do 21. septembra vrbovao N. E. da puca u drugog muškarca iz Novog Sada. Kao protivuslugu, navodno mu je obećao oprost duga od 3.000 evra i dodatni novac.

Foto: MUP Srbije

Plan je, kako se sumnja, bio pažljivo pripreman.

M. P. je, prema dosadašnjim saznanjima, obezbedio iznajmljeni stan, kao i pištolj i municiju. Oružje je, po njegovom nalogu, N. E. predao M. V. Međutim, plan nije realizovan, zbog pravovremenog hapsenja i akcije policije.

Foto: MUP Srbije

Pretresom stana koji je koristio N. E., pronađeni su predmeti u vezi sa krivicnim delom, municija i marihuana.

Istraga je istovremeno otvorila i drugi pravac.

Sumnja se da je M. P. od 2022. do 2024. godine, zajedno sa N. E., učestvovao u nedozvoljenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga, tako što je nabavljao amfetamin, koji je N. E. dalje razmeravao, prepakivao i prodavao krajnjim kupcima, nakon čega je deo zarade predavao M. P.

Prema dosadašnjim saznanjima, upravo u okviru tog odnosa nastao je dug od 3.000 evra, koji je kasnije, kako se sumnja, iskorišćen za vrbovanje N. E. za izvršenje drugog krivičnog dela.

(MUP)

BONUS VIDEO: NOVOSADSKA POLICIJA: Uhapšene tri osobe, pronađena droga, oružje i ručne bombe

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