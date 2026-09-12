TRAGEDIJA NA PRUZI KOD PANČEVA: Voz usmrtio muškarca, a onda isplivala njegova mračna tajna
M. V. (46) poginuo je u četvrtak 10. septembra kada ga je udario voz kod Pančeva, u blizini železničkog mosta na Tamišu.
Prema nezvaničnim informacijama, M. V. je sedeo na pruzi, kada je naišao voz koji nije na vreme uspeo da se zaustavi na vreme.
Muškarac je po dolasku Hitne pomoći bio bez svesti, ali i dalje živ, sa povredama glave, te je prevezen u bolnicu. Međutim, uprkos naporima lekara, on je juče preminuo.
Prema nezvaničnim informacijama, za poginulim muškarcem bilo je raspisano sedam potraga.
(Telegraf.rs)
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