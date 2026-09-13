Bomba iz Lučana: Bivši reprezentativac Srbije potpisao za Mladost
KAKVU fudbalsku bombu je aktivirala Mladost iz Lučana.
Član Superlige Srbije objavio je da je doveo bivšeg reprezentativca Srbije Filipa Mladenovića koji je na kraju prošle sezone napustio Panatinaikos.
Nije nekadaši igrač Crvene zvezde uspeo da pronađe klub u inostanstvu, pa je odlučio da se vrati u domovinu i pomogne timu Radovana Ćurčića u nastavku sezone.
Mladost ima problema sa pozicijom levog beka. Na tom mestu igra iskusni Miloš Cvetković kome je prirodna poziciji desni bek i ne treba pominjati koliko će ekipi značiti 35-godišnji Čačanin.
Mladenović je igrao u Poljskoj, Turskoj, Nemačkoj, Belgiji. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 34 utakmice, nastupao je na Svetskom prvenstvu u Kataru i na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.
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