Nesreće

BURNA NOĆ NA BEOGRADSKIM ULICAMA: U četiri saobraćajne nesreće povređene četiri osobe

V.N.

12. 09. 2026. u 07:16

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U BEOGRADU su se tokom noći dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

БУРНА НОЋ НА БЕОГРАДСКИМ УЛИЦАМА: У четири саобраћајне несреће повређене четири особе

Foto: I. Marinković

Hitna pomoć intervenisala je ukupno 86 puta tokom noći, od toga je bila 21 intervencija na javnim mestima.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, a posebno srčani, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

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