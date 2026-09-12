BURNA NOĆ NA BEOGRADSKIM ULICAMA: U četiri saobraćajne nesreće povređene četiri osobe
U BEOGRADU su se tokom noći dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Hitna pomoć intervenisala je ukupno 86 puta tokom noći, od toga je bila 21 intervencija na javnim mestima.
Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, a posebno srčani, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
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