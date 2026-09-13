Vatrogasac stiže na Marakanu?! Zvezda čeka Piolija!
Italijanski stručnjak ponovo na stadionu "Rajko Mitić".
Posle velikih ambicija i razbacivanja novca u prelaznom roku (stigli Salah, Nunjez...), Trabzonspor je u ogromnim problemima na startu sezone!
Rukovodstvo turskog giganta je već započelo potragu za novim šefom stručnog štaba, a kako prenosi Jagiz Sabunčoglu, kontaktiran je agent Stefana Piolija, koji bi mogao da preuzme ekipu.
Trabzon je tokom leta uložio ogromna sredstva u pojačanja, međutim, rezultati još nisu ni blizu očekivanih. Klub je ispao od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, posle čega je Fatih Teke podneo ostavku, dok ni privremeni trener Husejin Džimšir nije uspeo da razmrda tim.
Trabzonspor je u subotu poražen od Konjaspora sa 1:0 i trenutno zauzima tek sedmo mesto u prvenstvu sa sedam bodova iz pet utakmica.
Pioli je bez angažmana od novembra prošle godine, kada je napustio Fiorentinu, a prethodno je vodio Milan, Lacio, Inter, Bolonju i druge klubove, kao i Al Nasr.
Ukoliko preuzme Trabzon, italijanski stručnjak bi imao priliku da se ponovo vrati u Beograd. Trabzon 17. decembra gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u Ligi konferencije. Pioli je već dolazio na Marakanu kao trener Milana u sezoni 2020/21.
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