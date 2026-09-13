Fudbal

Vojvodina prva dala gol u Humskoj: Evo kako je Milan Kolarević zatresao mrežu crno-belih (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 09. 2026. u 17:37

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FUDBALERI Vojvodine su u derbiju 9. kola Superlige Srbije prvi poveli protiv Partizana.

Војводина прва дала гол у Хумској: Ево како је Милан Коларевић затресао мрежу црно-белих (ВИДЕО)

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Strelac pogotka bio je Milan Kolarević u 17. minutu. On je sa leve strane ušao u kazneni prostor, šutirao je, a lopta je zakačila nekog i prevarila Miloša Krunića.

Gol je pripisan igraču tima iz Novog Sada. Ovo je bio njegov prvenac u ovoj sezoni. Uz to ima i jednu asistenciju.

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