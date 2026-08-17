KRVNIČKI TUKLI MLADIĆE U NOVOM BEOGRADU: Traži se višegodišnja kazna zatvora za nasilnike

POVODOM događaja od 4.jula u Beogradu kada su D.C. i M.J. u parku zadobili telesne povrede, beogradsko Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv V.B. (21), D.R. (rođen 2005. godine) i Đ.M. ( 20) zbog sumnje da su izvršili krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika, protiv N.R. ( 22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo uz člana 349 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i protiv J.B. ( 28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 1 Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

Tužilaštvo je predložilo da se okrivljeni N.R. osudi na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci, okrivljeni V.B., D.R, i Đ.M. na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci i okrivljeni J.B. na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, kao i da se okrivljenima N.R., V.B., D.R, i Đ.M. produže već određene mere zabrana napuštanja stana.

- Okrivljenima V.B.,D.R.,Đ.M. i N.R. se stavlja na teret da su dana 4.jula na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, učestvovali u grupi ljudi koja je zajedničkim delovanjem nanela tešku telesnu povredu oštećenom D.C. i laku telesnu povredu oštećenom M.J., dok se okrivljenom J.B. stavlja na teret da je istog dana na drugi način pomogao da učinilac krivičnog dela ne bude otkriven - objašnjavaju iz tužilaštva.