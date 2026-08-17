NASTAVLJENA ISTRAGA O POKUŠAJU BRUTALNOG UBISTVA VUKA VUČINIĆA U NOVOM BEOGRADU: Još se traži mesto zločina

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu o brutalnom pokušajuubistva Vuka Vučinića (35), koji je proteklog vikenda nađen teško ranjen u jednoj novobeogradskoj garaži.

Foto: I. Marinković

On je više puta uboden nožem, pretpostavlja se na drugom mestu, a potom donet i tu ostavljen. Policija traga za napadačima, dok se Vučinić oporavlja u Urgentnom centru i u stabilnom je stanju.

Prve pretpostavke govore da je on napadnut jedan sat posle ponoći, 15. avgusta, negde na teritoriji Novog Beograda. Mesto zločina još se traži, a prema jednoj verziji događaja, on je posle ranjavanja donet i ostavljn u garaži u Ulici dr Ivana Ribara, odkale je i pozvana Hitna pomoć.

Vučiniću su konstatovane višestruke ubodne rane u predelu vrata, grudnog koša i leve ruke, a imao je posekotine i po glavi i uvetu.

- U ovom trenutku je moguće i da su ga napadači tu doneli i ostavili, ali i njegovi prijatelji - navodi izvor blizak istrazi. - Kada se bude rasvetlio ceo događaj znaće se i ove činjenice.

Da je žrtva izbodena na drugom mestu policija je posumnjala onog trenutka kada je započet uviđaj i kada je bilo jasno da u garaži nema tragova krvi, ali ni drugih tragova, koji bi ukazali da je tu došlo do napada.

Policija je u bolnici pokušala da ispita Vučinića kako bi saznala više detalja o samom ranjavanju i identitetu napadača, ali im on nije bio od velike koristi. Navodno, ispričao je kratko da ga je na ulici presrela, njemu nepoznata grupa muškaraca i napala. Dodao je i da mu nije poznat razlog zašto su to uradili.

Za Vučinića je,inače, šira javnost čula kada je uhapšen početkom februara 2021. godine kao pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka. Sumnjičio se da je bio jedan od onih,koji je namamio Gorana Veličkovića Goksija da ga članovi ekipe otmu i ubiju.

Posle višemesečne istrage on je pušten iz pritvora. Sumnje protiv njega su odbačene posle svedočenja, sada okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina, koji je u Tužilaštvu za organizvoani kriminal (JTOK) priznao da je on učestvovao u tome i negirao da Vučinić ima bilo kakve veze sa tim događajem i zločinom.

Aprila 2024. Vučinićevo ime se ponovo našlo na stupcima crne hronike. Tada je priveden po nalogu Trećeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je počinio tri krivična dela - iznudu, ugrožavanje sigurnosti i prinudu u vezi sa zelenašenjem. Istraga o ovom slučaju se,navodno, još vodi.

I naredne, 2025.godine Vučinić je bio akter brutalne tuče u jednom beogradskom restoranu. On se tada sukobio sa pripadnicima obezbeđenja zbog toga što je,po njihovom mišljenju, bio neprikladno obučen i nisu hteli da ga puste u lokal. Mediji su pisali da je on tada potegao nož i da je došlo do tuče u kojoj je teško povređen i nekoliko dana je bio u komi.

KAMERE

POLICIJSKI službenici MUP Srbije, po nalogu, tužilaštva, analiziraju snimke uzetih sa nadzornih kamera iz okolnih zgrada,ali i samog objekta gde je pronađen ranjeni Vuk Vučinić, kao i šire okoline. Pokušava se da se rekonstruiše kretanje žrtve, napadača, ali i da se odgonetne kako je tako ranjen završio u garaži.