POLNO UZNEMIRAVAO MALOLETNU OSOBU U ZEMUNU: Osumnjičeni u tužilaštvu odbio da iznese odbranu, traži se pritvor
PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju Z.P. (75) zbog sumnje da je 16. avgusta u zemunskoj opštini izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 180 stav 1 Krivičnog zakonika, na štetu maloletnog lica.
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