Hapšenja i istraga

POLNO UZNEMIRAVAO MALOLETNU OSOBU U ZEMUNU: Osumnjičeni u tužilaštvu odbio da iznese odbranu, traži se pritvor

Jelisaveta Ljutić

17. 08. 2026. u 16:36

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PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju Z.P. (75) zbog sumnje da je 16. avgusta u zemunskoj opštini izvršio krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 180 stav 1 Krivičnog zakonika, na štetu maloletnog lica.

ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО МАЛОЛЕТНУ ОСОБУ У ЗЕМУНУ: Осумњичени у тужилаштву одбио да изнесе одбрану, тражи се притвор

Foto: S. J. M.

- Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela neće izjašnjavati - kažu iz tužilaštva. -  Imajući u vidu postajanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke i oštećeno lice, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema Z.P.

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