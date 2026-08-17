SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U KNEZA MILOŠA: Saobraćaj se odvija otežano
U ULICI kneza Miloša, kod zgrade Ministarstva spoljnih poslova, danas oko 14 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putnički automobil i gradski autobus.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, automobil koji se kretao iz pravca Takovske ulice iz za sada nepoznatih razloga je udario u autobus koji je saobraćao iz pravca Mostara ka centru grada. Za sada nema informacija o povređenim osobama.
Nezgoda je izazvala usporavanje saobraćaja u ovom delu grada. Kako se navodi, u smeru ka gradu formirana je veća gužva, koja se trenutno proteže sve do mosta Gazela.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i, ukoliko je moguće, korišćenje alternativnih pravaca dok traje usporenje saobraćaja. Više informacija o okolnostima nezgode i eventualnim posledicama očekuje se nakon uviđaja i zvaničnih informacija nadležnih službi.
(Tanjug)
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