Nesreće

NESREĆA U KOLUBARI: Poginuo radnik na kopu E

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 17:24

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RADNIK “Elektroprivrede Srbije” Ž.N. stradao je na površinskom kopu „Polje E“ u Rudarskom basenu „Kolubara“.

НЕСРЕЋА У КОЛУБАРИ: Погинуо радник на копу Е

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Na lice mesta izašli su predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara"  i svih nadležnih institucija koje će sprovesti istragu i utvrditi okolnosti nesreće, saopštili su iz kompanije.

“Elektroprivreda Srbije” upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika.

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