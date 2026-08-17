NESREĆA U KOLUBARI: Poginuo radnik na kopu E
RADNIK “Elektroprivrede Srbije” Ž.N. stradao je na površinskom kopu „Polje E“ u Rudarskom basenu „Kolubara“.
Na lice mesta izašli su predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara" i svih nadležnih institucija koje će sprovesti istragu i utvrditi okolnosti nesreće, saopštili su iz kompanije.
“Elektroprivreda Srbije” upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika.
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