BIVŠU PARTNERKU IZBO NOŽEM U MLADENOVCU: Osumnjičeni saslušan u tužilaštvu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Dragan S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji Mladenovca 15. avgusta pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života bivšu vanbračnu partnerku S. Đ, koju je prethodno zlostavljao.

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Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je Dragan S. 15. avgusta oko 7 časova najpre vozilom, u kojem se nalazio sa dva maloletna lica, preprečio put vozilu kojim je upravljao I. J, i u kojem se na mestu suvozača nalazila oštećena. Prišao je vozilu i izvukao oštećenu iz njega, te joj nožem naneo više ubodnih rana i sekotina, koje povrede su skupno procenjene kao teške telesne povrede.