Hapšenja i istraga

DETALJI RANJAVANJA U OBRENOVCU: Muškarac hitno prebačen na operaciju, zadobio 3 prostrelne rane

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 14:14

PETAR L. (28) ranjen je u pucnjavi u Obrenovcu, koja se dogodila danas oko 12.30 na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta, prenosi "Blic".

ДЕТАЉИ РАЊАВАЊА У ОБРЕНОВЦУ: Мушкарац хитно пребачен на операцију, задобио 3 прострелне ране

Foto: I. Mitić

Petar L. zadobio je tri prostrelne rane u pucnjavi u Obrenovcu i kolima Hitne pomoći prebačen je na Urgentni centar u Beogradu gde ga operišu.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je zadobio dve prostrelne rane u predelu potkolenice, a jednom je upucan i u stomak.

Na mestu pucnjave nalazi se policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji vrše uviđaj.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je nakon pucnjave pobegao sa lica mesta. Policija traga za osumnjičenim.

Sumnja se da je ovom incidentu prethodila svađa oko parking mesta.

(Blic)

BONUS VIDEO:

PUCNjAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)