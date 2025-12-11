DETALJI RANJAVANJA U OBRENOVCU: Muškarac hitno prebačen na operaciju, zadobio 3 prostrelne rane

PETAR L. (28) ranjen je u pucnjavi u Obrenovcu, koja se dogodila danas oko 12.30 na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta, prenosi "Blic".

Petar L. zadobio je tri prostrelne rane u pucnjavi u Obrenovcu i kolima Hitne pomoći prebačen je na Urgentni centar u Beogradu gde ga operišu.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je zadobio dve prostrelne rane u predelu potkolenice, a jednom je upucan i u stomak.

Na mestu pucnjave nalazi se policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji vrše uviđaj.

Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je nakon pucnjave pobegao sa lica mesta. Policija traga za osumnjičenim.

Sumnja se da je ovom incidentu prethodila svađa oko parking mesta.

