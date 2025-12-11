DETALJI RANJAVANJA U OBRENOVCU: Muškarac hitno prebačen na operaciju, zadobio 3 prostrelne rane
PETAR L. (28) ranjen je u pucnjavi u Obrenovcu, koja se dogodila danas oko 12.30 na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta, prenosi "Blic".
Petar L. zadobio je tri prostrelne rane u pucnjavi u Obrenovcu i kolima Hitne pomoći prebačen je na Urgentni centar u Beogradu gde ga operišu.
Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je zadobio dve prostrelne rane u predelu potkolenice, a jednom je upucan i u stomak.
Na mestu pucnjave nalazi se policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji vrše uviđaj.
Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je nakon pucnjave pobegao sa lica mesta. Policija traga za osumnjičenim.
Sumnja se da je ovom incidentu prethodila svađa oko parking mesta.
(Blic)
BONUS VIDEO:
PUCNjAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba
