Hapšenja i istraga

TROJE UHAPŠENO ZBOG NASILJA I RAZBIJANJA PROSTORIJA SNS: Huligani bacali kamenice, palili kontejnere i lomili izloge

В.Н.

19. 08. 2025. u 09:13

EFIKASNIM radom policija je identifikovala i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila tri lica koja su prošle noći u Cvijićevoj ulici vršila nasilje i razbijala prostorije SNS.

ТРОЈЕ УХАПШЕНО ЗБОГ НАСИЉА И РАЗБИЈАЊА ПРОСТОРИЈА СНС: Хулигани бацали каменице, палили контејнере и ломили излоге

Foto: Profimedia

Kako saznajemo uhapšen je jedan 31-godišnjak i dve devojke od 19 i 22 godine zbog nasilničkog ponašanja na neprijavljenom javnom skupu. 

Prema nezvaničnim informacijama jedna od ovih devojaka polomila je izlog na prostorijama SNS u Cvijićevoj ulici, dok su drugo dvoje takođe bacali kamenice i palili kontejnere.

