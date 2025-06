U PANČEVU UHAPŠEN MOTOCIKLISTA: Vozio "suzuki" bez dozvole suprotnom trakom

PANČEVAČKA policija uhapsila je S. C. (22) iz okoline ovog grada, zbog osumnjičenog da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Foto: Privatna arhiva

On se sumnjiči da se, vozeći neregistrovani motocikl „suzuki“, bez vozačke dozvole za kategoriju vozila kojom je upravljao, nije zaustavio na znak policijskog službenika, već je nastavio da vozi saobraćajnom trakom, kojom se kreću vozila iz suprotnog smera.

Takođe, više puta je prošao kroz crveno svetlo na raskrsnicama, a potom je ostavio motocikl i pobegao.

S. C. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu.

Takođe, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.