SNABDEVANjE električnom energijom je u većem delu Srbije stabilno uprkos nevremenu, praćenom snegom i vetrom, a povremenih kvarova ima u brdsko-planinskim krajevima i naseljima Kolubarskog, Šumadijskog i Mačvanskog okruga, rečeno je danas u Elektrodistribuciji Srbije.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Kvarovi su zabeleženi i na teritoriji prigradskih opština Beograda, odnosno u Obrenovcu i Lazarevcu.

Trenutno su bez struje pojedini delovi mesnih zajednica Ratari, Krtinska, Urovci, Grabovac, Orašac, kao i deo mesne zajednice Stubline.

„Sve ekipe Elektrodistribucije Beograd neprestano rade na saniranju ovih kvarova, a normalizacija snabdevanja se očekuje tokom popodneva“, kažu iz EDS-a.

Iz Elektrodistribucije Srbije navode da su sve ekipe pojačane i da intenzivno rade na saniranju kvarova, i pored veoma teških vremenskih uslova i teško prohodnih puteva.

Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na aplikaciji ED Srbije.

(sputnikportal.rs)

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