Pred sutrašnji duel govorio je Fikret Međedović.

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Generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović pozvao je navijače da pred duel sa Crvenom zvezdom ne dozvole da eventualni incidenti ugroze klub i njegov stadion, ističući da je ekipi potrebna podrška sa tribina, a ne problemi.

Novi Pazar u nedelju od 15.30 igra protiv Crvene zvezde u okviru 17. kola Superlige Srbije. Utakmica je označena kao susret visokog rizika, zbog čega će njena organizacija zahtevati angažovanje velikog broja službi i policije.

Međedović je podsetio da su ovakvi dueli već održavani u Novom Pazaru i da klub ima iskustva u organizaciji utakmica sa pojačanim bezbednosnim merama.

- Rivalstvo između klubova Novi Pazar i Crvena zvezda datira od samog ulaska Novog Pazara u Superligu, i nije ništa neobično da se utakmica visokog rizika igra u našem gradu. Nije nam prvi put da je organizujemo, ta utakmica iziskuje veliki broj redardskih službi, ljudi iz obezbeđenja, iz policije, Tužilaštva, Žandarmerije, i mislim da će ova utakmica gde se digla velika euforija, da protekne u najboljem redu.

Posebno je naglasio da bi navijači trebalo da izbegnu provokacije i pomognu ekipi da nastavi dobar niz. Novi Pazar je u prethodna dva kola ostvario dve pobede pod vođstvom trenera Nenada Lalatovića, što je dodatno podiglo očekivanja pred dolazak crveno-belih.

- Molim naše navijače, naše najbolje navijače, da ne dozvole i da ne nasedaju na provokacije, jer ipak, u dobrom smo ritmu, imamo dve pobede, i to nam jasno daje za pravo da se nadamo da možemo nešto da ostvarimo sutra povoljno za naš fudbalski klub. I ne dozvolimo da u narednom periodu naš stadion bude zaključan zbog bilo kakvog incidenta koji može da se desi na utakmici. Ne nasedajte na provokacije, pomozite našim igračima, budite dvanaesti igrač, i dođite sutra svi, da zajedno pobedimo - poručio je Međedović.

Interesovanje za utakmicu je veliko, a u Novom Pazaru očekuju da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta. Zvezda je lider prvenstva sa 46 bodova, dok se plavo-beli nalaze na osmom mestu sa 22 osvojena poena.

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