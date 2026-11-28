Alarm u Novom Pazaru pred dolazak Zvezde - Oglasio se klub: "Ne nasedajte na provokacije"
Pred sutrašnji duel govorio je Fikret Međedović.
Generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović pozvao je navijače da pred duel sa Crvenom zvezdom ne dozvole da eventualni incidenti ugroze klub i njegov stadion, ističući da je ekipi potrebna podrška sa tribina, a ne problemi.
Novi Pazar u nedelju od 15.30 igra protiv Crvene zvezde u okviru 17. kola Superlige Srbije. Utakmica je označena kao susret visokog rizika, zbog čega će njena organizacija zahtevati angažovanje velikog broja službi i policije.
Međedović je podsetio da su ovakvi dueli već održavani u Novom Pazaru i da klub ima iskustva u organizaciji utakmica sa pojačanim bezbednosnim merama.
- Rivalstvo između klubova Novi Pazar i Crvena zvezda datira od samog ulaska Novog Pazara u Superligu, i nije ništa neobično da se utakmica visokog rizika igra u našem gradu. Nije nam prvi put da je organizujemo, ta utakmica iziskuje veliki broj redardskih službi, ljudi iz obezbeđenja, iz policije, Tužilaštva, Žandarmerije, i mislim da će ova utakmica gde se digla velika euforija, da protekne u najboljem redu.
Posebno je naglasio da bi navijači trebalo da izbegnu provokacije i pomognu ekipi da nastavi dobar niz. Novi Pazar je u prethodna dva kola ostvario dve pobede pod vođstvom trenera Nenada Lalatovića, što je dodatno podiglo očekivanja pred dolazak crveno-belih.
- Molim naše navijače, naše najbolje navijače, da ne dozvole i da ne nasedaju na provokacije, jer ipak, u dobrom smo ritmu, imamo dve pobede, i to nam jasno daje za pravo da se nadamo da možemo nešto da ostvarimo sutra povoljno za naš fudbalski klub. I ne dozvolimo da u narednom periodu naš stadion bude zaključan zbog bilo kakvog incidenta koji može da se desi na utakmici. Ne nasedajte na provokacije, pomozite našim igračima, budite dvanaesti igrač, i dođite sutra svi, da zajedno pobedimo - poručio je Međedović.
Interesovanje za utakmicu je veliko, a u Novom Pazaru očekuju da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta. Zvezda je lider prvenstva sa 46 bodova, dok se plavo-beli nalaze na osmom mestu sa 22 osvojena poena.
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