ZVEZDA PRONAŠLA ŠTOPERA: Rumunski reprezentativac na radaru crveno-belih
Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na 2,5 miliona evra.
Crvena zvezda razmatra mogućnost da tokom zimskog prelaznog roka angažuje rumunskog reprezentativca Bogdana Rakovitana, koji trenutno nastupa za poljski Rakov, a prema informacijama portala TRUmedia, obeštećenje za njegov transfer iznosilo bi oko 1,5 miliona evra.
Dolazak 26-godišnjeg defanzivca mogao bi da bude deo šire rekonstrukcije poslednje linije srpskog šampiona. U Beogradu se, prema navodima rumunskog medija, razmatra nekoliko odlazaka, pa se istovremeno proveravaju mogućnosti za dovođenje novih štopera.
Ipak, za sada nema informacija da je Crvena zvezda poslala zvaničnu ponudu, dok bi Rakov za svog fudbalera, prema saznanjima TRUmedia, tražio približno 1,5 miliona evra.
Rumunski defanzivac iza sebe ima nekoliko uspešnih sezona u Poljskoj, gde je sa Rakovom osvojio prvenstvo, Kup i Superkup. U aktuelnom šampionatu jedan je od standardnijih igrača ekipe, pošto je bio starter u 15 od 16 odigranih utakmica, uz dva postignuta gola.
Njegov put do statusa jednog od važnijih igrača poljskog kluba počeo je u Francuskoj. Rođen je 6. juna 2000. godine u Dižonu, gde je prošao omladinsku školu, a zatim je karijeru nastavio u rumunskom Botošaniju. Rakov ga je angažovao u januaru 2022. godine za oko 600.000 evra.
Rakovitan je tokom boravka u Poljskoj stekao i iskustvo u evropskim takmičenjima, nastupajući u Ligi Evrope i Ligi konferencije. U avgustu 2024. godine doživeo je tešku povredu, odnosno rupturu prednjih ukrštenih ligamenata, zbog koje je duže vreme bio van terena. Po povratku se izborio za mesto u timu, a klub mu je u decembru 2025. produžio ugovor do juna 2028. godine.
Pored klupskih uspeha, ima i značajno reprezentativno iskustvo. Za mladu selekciju Rumunije nastupao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine 2023, a godinu dana kasnije našao se na spisku za seniorski EURO u Nemačkoj. Na tom turniru odigrao je utakmice protiv Ukrajine i Holandije.
Za seniorsku reprezentaciju Rumunije debitovao je u martu 2024. godine, a do sada je upisao šest nastupa. Poslednji put nacionalni dres nosio je 2. oktobra 2026. godine, u susretu sa Poljskom u Ligi nacija.
Rakovitan je ranije povezivan i sa Panatinaikosom, Legijom iz Varšave, Dinamom iz Kijeva i Okserom. Dinamo je, prema ranijim navodima rumunskih medija, bio spreman da za njega izdvoji 2,5 miliona evra, ali je fudbaler odbio mogućnost odlaska u Ukrajinu zbog bezbednosne situacije.
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