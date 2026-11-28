FUDBALERI Vojvodine nastavili su sa dobrim igrama. Oni su kao gosti u 17. kolu Superlige Srbije savladali Radnik sa 2:1.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Novosađanima je ovo bila šesta pobeda na strani i od njih je bolja samo Crvena zvezda koja jednom više slavila van svog stadiona.

Ekipa sa severa Srbije uspela je da trijumfuje tamo gde nisu Crvena zvezda i Partizan. Crveno-beli su na jugu naše zemlje odigrali 0:0, dok je viđena goleada u duelu sa crno-belima - 4:4.

Izabranici Marka Savića su odlično otvorili utakmicu. Igrao se 15. minut kad je Nardin Mulahusejnović pogodio za 1:0.

Vojvodina je mogla da duplira prednost do odlaska na odmor, ali Njegoš Petrović u drugom minutu nadoknade nije iskoristio penal.

Ipak, to nije pokolebalo goste koji su u 67. minutu stigli do novog gola. Milan Kolarević je uspeo poveća na 2:0.

Domaći se nisu predavali i za takav pristup su nagađeni po kišnom vremenu u Surdulici. Miloš Spasić je u 89. minutu smanjio rezultat. No, malo vremena je bilo do kraja i igrači Zorana Rendulića nisu uspeli da izbegnu poraz.

Vojvodina je i dalje druga na tabeli sa 38 bodova, Radnik zauzima sedmu poziciju sa 23 boda.

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