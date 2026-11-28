GREJANjE ne mora da radi istim intenzitetom tokom celog dana da bi u domu bilo prijatno.

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Jedan od jednostavnijih načina da se smanji potrošnja električne energije jeste da se zagrevanje prostora uskladi sa dnevnim navikama ukućana, vremenom kada ustaju, odlaze na posao ili u školu, vraćaju se kući i odlaze na spavanje.

Nema mnogo razloga da se prostor zagreva na temperaturu od 21 stepen dok u njemu nema nikoga, niti da se tokom noći održava ista temperatura kao u vreme kada porodica boravi u dnevnoj sobi. Upravo tu mogu pomoći termostati i tajmeri, koji omogućavaju da grejanje radi onda kada je potrebno, a da se u ostalom delu dana temperatura prilagodi stvarnim potrebama.

Kako pravilno organizovati grejanje tokom dana?

Ako ukućani ujutru odlaze na posao ili u školu, temperaturu je moguće smanjiti pre njihovog izlaska. Nema potrebe da se prazan stan ili kuća satima zagrevaju na uobičajenu dnevnu temperaturu. Grejanje se može programirati tako da prostor bude prijatno zagrejan neposredno pre povratka ukućana. Tokom večeri, kada se najviše boravi u dnevnoj sobi, održava se željena temperatura, dok se pred spavanje grejanje može smanjiti, posebno u spavaćim sobama.

Termostat i tajmer – mali uređaji koji pomažu uštedi

Termostat reguliše rad grejnog sistema u skladu sa podešenom temperaturom. Kada se dostigne željena toplota, uređaj smanjuje ili prekida grejanje, a ponovo ga aktivira kada temperatura opadne. Na taj način sprečava nepotrebno pregrevanje prostora.

Tajmer omogućava da se unapred odredi vreme uključivanja i isključivanja grejanja. Kod programabilnih termostata moguće je napraviti raspored za svaki dan, što je posebno korisno za domaćinstva sa ustaljenim dnevnim navikama.

Ipak, važno je znati da nije uvek najekonomičnije potpuno isključiti grejanje na nekoliko sati, pa zatim ponovo zagrevati potpuno ohlađen prostor. Kod pojedinih sistema, naročito podnog grejanja i objekata sa velikom toplotnom inercijom, bolje je održavati umerenu temperaturu i izbegavati velike oscilacije.

Jednostavna pravila za manju potrošnju:

*Podesite grejanje tako da prostor bude zagrejan kada ste kod kuće, a ne tokom celog dana.

*Smanjite temperaturu tokom noći i dužeg odsustva.

*Koristite termostat i tajmer kako biste izbegli nepotrebno uključivanje grejnih uređaja.

*Ne podešavajte termostat na maksimalnu temperaturu u želji da se prostor brže zagreje.

*Prilagodite raspored grejanja vrsti uređaja i karakteristikama prostora.

Dobro organizovano grejanje ne znači da dom treba da bude hladan dok ukućani nisu tu, već da se električna energija ne troši na zagrevanje prostora onda kada to nije potrebno. Nekoliko unapred podešenih termina i pravilno korišćenje termostata mogu doprineti manjoj potrošnji, bez odricanja od komfora.