NIŽE AKCIZE OSTAJU NA SNAZI: Vlada produžila i zabranu izvoza nafte, ovo su datumi
VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je dve važne mere koje se odnose na tržište nafte i naftnih derivata, pa će smanjenje akciza na gorivo važiti do 6. decembra, dok će zabrana izvoza nafte i derivata biti na snazi do kraja godine.
Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj sednici usvojena je Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se primena ove mere produžava do 6. decembra 2026. godine.
Istovremeno, usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom je zabrana produžena do 31. decembra ove godine.
U obrazloženju odluke navedeno je da na međunarodnom tržištu nafte i naftnih derivata i dalje postoje značajni poremećaji.
Kako je istaknuto, na tržište utiču geopolitičke okolnosti, ograničenja u lancima snabdevanja i povećana neizvesnost na evropskom tržištu energenata.
Dodatni problem predstavlja i nizak vodostaj Dunava, koji otežava transport naftnih derivata.
Zbog svega toga Vlada je odlučila da produži postojeće mere kako bi se ublažili poremećaji na domaćem tržištu nafte i obezbedila stabilnost snabdevanja.
(24 sedam)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)