VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je dve važne mere koje se odnose na tržište nafte i naftnih derivata, pa će smanjenje akciza na gorivo važiti do 6. decembra, dok će zabrana izvoza nafte i derivata biti na snazi do kraja godine.

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Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj sednici usvojena je Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se primena ove mere produžava do 6. decembra 2026. godine.

Istovremeno, usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom je zabrana produžena do 31. decembra ove godine.

U obrazloženju odluke navedeno je da na međunarodnom tržištu nafte i naftnih derivata i dalje postoje značajni poremećaji.

Kako je istaknuto, na tržište utiču geopolitičke okolnosti, ograničenja u lancima snabdevanja i povećana neizvesnost na evropskom tržištu energenata.

Dodatni problem predstavlja i nizak vodostaj Dunava, koji otežava transport naftnih derivata.

Zbog svega toga Vlada je odlučila da produži postojeće mere kako bi se ublažili poremećaji na domaćem tržištu nafte i obezbedila stabilnost snabdevanja.

(24 sedam)