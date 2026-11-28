POŠTANSKA ŠTEDIONICA OBJAVILA NOVE PODATKE: Isplaćeno skoro 70 odsto osiguranih depozita Alta banke u stečaju
BANKA Poštanska štedionica isplatila je deponentima Alta banke u stečaju 229,24 miliona evra, odnosno 67,41 odsto ukupnih sredstava namenjenih isplati osiguranih depozita, objavila je danas banka na svom Instagram nalogu.
Do preseka sinoć u 20.00 časova, banka je isplatila 9.606.577.551,00 dinara što čini 69,92 odsto dinarskih sredstava i 147.574.210,84 evra, odnosno 66,10 odsto sredstava u evrima. "Od početka isplate uslužen je 17.021 klijent, dok je 28.990 klijenata zakazalo termin preko portala Banke.
Zakazivanje omogućava bolju organizaciju isplate, planiranje kapaciteta i kraće zadržavanje u ekspoziturama", navode iz BPŠ.
Banka je izrazila zahvalnost zaposlenima na posvećenosti, prekovremenom radu i spremnosti da pruže podršku kolegama tamo gde je najpotrebnija. "Klijentima zahvaljujemo na strpljenju i poverenju. Nastavljamo dalje, sa istim ciljem — da svaki deponent ostvari pristup svom novcu. Pozivamo klijente da pre dolaska zakažu termin i informišu se o potrebnoj dokumentaciji", poručuju iz Banke Poštanska štedionica.
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