ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
18.00 Rize - Kašimpaša 1 (1.95)
20.45 Brest - Pariz 2 (2.20)
21.00 Levante - Rasing 1 (2.03)
21.15 Maritimo - Nacional 1 (2.13)
Kvota: 18.55
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