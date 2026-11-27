Poljak odlučio da progovori

Foto: Instagram/nelsonhysa

Profesionalni boks potresa novi skandal, i to neposredno pred borbu za titulu svetskog prvaka. Albanski bokser Nelson Hisa (42), koji će se u subotu u Diseldorfu boriti protiv Agita Kabajela za WBC pojas u teškoj kategoriji, našao se na udaru ozbiljnih optužbi za nameštanje mečeva.

Poljski bokser Kamil Sokolovski tvrdi da mu je Hisa pre tri godine nudio novac kako bi doputovao u Albaniju i namerno izgubio borbu. Prema navodima koje je u javnost izneo poljski bokserski komentator i analitičar Maciej Miškin, ponuda je navodno počela od 10.000 evra, ali je nakon odbijanja postepeno povećavana.

Kako se navodi, Hisa je prvo ponudio 10.000 evra, zatim 15.000, da bi na kraju cifra navodno dostigla čak 20.000 evra.

Međutim, prema ovim tvrdnjama, nije bilo reči samo o tome da Sokolovski izgubi borbu. Navodno je od poljskog boksera traženo da tokom meča uopšte ne uzvraća udarce, već da dozvoli protivniku da ga napada sve dok ne bude nokautiran.

Sokolovski, kako prenosi Miškin, nije prihvatio takav predlog. Ipak, u jednom trenutku razmatrao je mogućnost odlaska u Albaniju, ali su se pojavile određene bezbednosne dileme. Navodno je nakon toga dobio drugačiji predlog – da doputuje i da se bore bez bilo kakvog prethodnog dogovora o ishodu.

Poljak iza sebe ima profesionalnu karijeru u kojoj se sastajao sa poznatim imenima teške kategorije, poput Dilijana Vajta, Martina Bakolea i Bahodira Džalolova. Prema podacima koje navodi Jutarnji list, njegov skor iznosi 11 pobeda, 28 poraza i tri nerešena meča.

Sa druge strane, Nelson Hisa u profesionalnom boksu ima besprekoran učinak – 25 pobeda iz isto toliko borbi, od čega je čak 23 ostvario nokautom.

Optužbe su se pojavile u izuzetno osetljivom trenutku za albanskog boksera, koji se priprema za najveći izazov karijere. U subotu ga u Diseldorfu očekuje duel sa Agitom Kabajelom, u kojem će pokušati da osvoji WBC titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji.