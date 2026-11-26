DA LI JE OVO PRILIKA ZA KUPOVINU? Zlato palo ispod 3.500 dolara prvi put od jeseni
ZLATO se na promptnom tržištu kreće oko 3.580 dolara po unci u četvrtak, nakon pada u prethodnoj trgovačkoj sesiji, dok su fjučersi na zlato u SAD porasli za 1,2 odsto.
Cene zlata stabilizovale su se u četvrtak nakon što su u prethodnoj trgovačkoj sesiji nakratko pale ispod nivoa od 3.500 dolara po unci. Investitori procenjuju uticaj ubrzanja inflacije u SAD na očekivanja u vezi sa daljim zaoštravanjem monetarne politike američkih Federalnih rezervi (FED).
Promptna cena zlata bila je gotovo nepromenjena i iznosila je 3.580,87 dolara po unci u 3.17 časova po GMT-u, dok su američki fjučersi na zlato za isporuku u decembru porasli za 1,2 odsto, na 3.578,70 dolara po unci.
Tokom trgovanja u sredu, cena zlata pala je ispod 3.500 dolara po unci prvi put od septembra 2025. godine, nakon što su podaci američkog Biroa za ekonomsku analizu pokazali da su inflatorni pritisci u oktobru dodatno ojačali.
Indeks cena lične potrošnje (PCE), koji Federalne rezerve koriste kao glavni pokazatelj inflacije, porastao je u oktobru za 3,8 odsto na godišnjem nivou, nakon rasta od 3,6 odsto u septembru.
Bazna inflacija, koja ne obuhvata cene hrane i energenata, ubrzala je na 3,3 odsto, sa 3,1 odsto prethodnog meseca.
Na mesečnom nivou, indeks PCE porastao je za 0,3 odsto, što predstavlja usporavanje u odnosu na rast od 0,5 odsto zabeležen u septembru, piše Anadolu.
S obzirom na to da zlato ne donosi kamatu, dugotrajna inflacija i očekivanja da bi FED mogao da poveća kamatne stope na decembarskom sastanku umanjuju privlačnost ovog plemenitog metala za investitore.
(BizPortal)
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