ZLATO se na promptnom tržištu kreće oko 3.580 dolara po unci u četvrtak, nakon pada u prethodnoj trgovačkoj sesiji, dok su fjučersi na zlato u SAD porasli za 1,2 odsto.

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Cene zlata stabilizovale su se u četvrtak nakon što su u prethodnoj trgovačkoj sesiji nakratko pale ispod nivoa od 3.500 dolara po unci. Investitori procenjuju uticaj ubrzanja inflacije u SAD na očekivanja u vezi sa daljim zaoštravanjem monetarne politike američkih Federalnih rezervi (FED).

Promptna cena zlata bila je gotovo nepromenjena i iznosila je 3.580,87 dolara po unci u 3.17 časova po GMT-u, dok su američki fjučersi na zlato za isporuku u decembru porasli za 1,2 odsto, na 3.578,70 dolara po unci.

Tokom trgovanja u sredu, cena zlata pala je ispod 3.500 dolara po unci prvi put od septembra 2025. godine, nakon što su podaci američkog Biroa za ekonomsku analizu pokazali da su inflatorni pritisci u oktobru dodatno ojačali.

Indeks cena lične potrošnje (PCE), koji Federalne rezerve koriste kao glavni pokazatelj inflacije, porastao je u oktobru za 3,8 odsto na godišnjem nivou, nakon rasta od 3,6 odsto u septembru.

Bazna inflacija, koja ne obuhvata cene hrane i energenata, ubrzala je na 3,3 odsto, sa 3,1 odsto prethodnog meseca.

Na mesečnom nivou, indeks PCE porastao je za 0,3 odsto, što predstavlja usporavanje u odnosu na rast od 0,5 odsto zabeležen u septembru, piše Anadolu.

S obzirom na to da zlato ne donosi kamatu, dugotrajna inflacija i očekivanja da bi FED mogao da poveća kamatne stope na decembarskom sastanku umanjuju privlačnost ovog plemenitog metala za investitore.

(BizPortal)