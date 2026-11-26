Dušan Alimpijević suočio se sa ozbiljnim problemom uoči nastavka sezone, pošto je potvrđeno da Venjan Gejbrijel neće više izlaziti na parket do njenog završetka.

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Stigla je zvanična potvrda najcrnjih slutnji, centar Bešiktaša pokidao je prednji ukršteni ligament, zbog čega ga očekuje dug oporavak. Reprezentativac Južnog Sudana već je operisan, a informaciju o povredi podelio je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Do povrede je došlo tokom duela sa Partizanom. Gejbrijel je nakon jednog kontakta ostao na parketu, vidno u bolovima, zbog čega je medicinska ekipa istanbulskog kluba morala da reaguje i pomogne mu da napusti teren.

Njegov izostanak predstavlja veliki problem za Alimpijevića, s obzirom na to da se centar odlično uklopio u sistem srpskog trenera i imao značajnu ulogu u igri tima. Iako statistika od 8,1 poena i 3,7 skokova po utakmici ne govori sve o njegovom učinku, jasno je da će Bešiktašu nedostajati njegova energija i prisustvo u reketu.

Dodatnu glavobolju stručnom štabu predstavlja činjenica da je izbor na centarskoj poziciji sada veoma sužen. Ante Žižić ostaje jedina klasična petica u rosteru na koju Alimpijević trenutno može ozbiljnije da računa.

Judžin Omoruji, Metečan Birsen i Konor Morgan nisu igrači koji pokrivaju poziciju klasičnog centra, dok Madi Sisoko još nije upisao debi za turski klub.

Zbog novonastale situacije, Bešiktaš bi mogao da se okrene tržištu i potraži novo rešenje pod košem. Dolazak pojačanja bio bi važan kako bi se smanjio teret koji će pasti na Žižića i nadoknadio odlazak povređenog Gejbrijela.

Ipak, pronalazak adekvatne zamene neće biti jednostavan zadatak. Kvalitetni centri su među traženijim igračima na tržištu, pa će biti zanimljivo videti kakav će potez povući uprava istanbulskog kluba i Alimpijević.