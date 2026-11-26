Specijal za Dan zahvalnosti: Tip predlaže NFL
DANAS se u Americi igraju mečevi povodom Dana zahvalnosti, a mi smo odlučii da vam sastavimo tiket od njih.
NFL
19.00 Detroit lajons - Čikago bers ukupno poena +50.5 (1.50)
22.30 Dalas kaubojs - Filadelfija igls hendikep 1 (-4.5) (1.50)
2.20 Bafalo bils - Kanzas Siti čifs 2 (2.25)
Ukupna kvota: 5.06
Potentni napadi Detroita i Čikaga garantuju sjajan početak dana, granica jeste velika, ali ovi timovi su sposobni da je veoma lako prebace ako se razigraju.
Kaubojsi moraju slaviti proti oslabljene File ako misle da se bore za plej-of.
Najveći derbi igraju Bafalo i Kanzas, a mi prednost dajemo iskusnijoj i po nama kvalitetnoj ekipi Čifsa.
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