„MUSKETARI“ TRAŽE PRVU POBEDU: Odbojkaši Ribnice sutra dočekuju Takovo iz Gornjeg Milanovca
Posle pet odigranih kola odbojkaške Superlige Srbije, kraljevačka Ribnica nalazi se na poslednjem mestu na tabeli, bez bodova i sa svega dva osvojena seta.
Priliku da poprave dosadašnji loš utisak kraljevački „musketari” imaće sutra (19.00) pred svojim navijačima, u Novoj hali sportova kraj Ibra gde im u okviru šestog kola u goste dolazi ekipa Takova iz Gornjeg Milanovca.
Pred igračima Ribnice je, međutim, težak zadatak s obzirom na to da su se ove dve ekipe već sastale ove sezone u osmini finala Kupa Srbije kada je Takovo ubedljivo slavilo maksimalnim rezultatom 3:0.
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