Posle pet odigranih kola odbojkaške Superlige Srbije, kraljevačka Ribnica nalazi se na poslednjem mestu na tabeli, bez bodova i sa svega dva osvojena seta.

G.Šljivić

Priliku da poprave dosadašnji loš utisak kraljevački „musketari” imaće sutra (19.00) pred svojim navijačima, u Novoj hali sportova kraj Ibra gde im u okviru šestog kola u goste dolazi ekipa Takova iz Gornjeg Milanovca.

Pred igračima Ribnice je, međutim, težak zadatak s obzirom na to da su se ove dve ekipe već sastale ove sezone u osmini finala Kupa Srbije kada je Takovo ubedljivo slavilo maksimalnim rezultatom 3:0.