DUNAVSKI koridor privodi se kraju. U saobraćaj je juče pušteno još 2,56 kilometara, odnosno deonica Mlava-Bratinac. Time je povezano ukupno 64 kilometra brze saobraćajnice.

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Preostala četiri kilometra, u zoni obilaznice oko Golupca, biće puštena u saobraćaj tokom naredne godine, po završetku radova koji zahtevaju povoljnije vremenske uslove. Kako su objasnili u Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, u saobraćaj je puštena deonica koja povezuje Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, na kraju prve i početku druge deonice, i to od kružnog toka kod mosta preko reke Mlave do mesta Bratinac, u zoni Požarevca.

Izgradnjom ove brze saobraćajnice grad Požarevac i opštine Veliko Gradište i Golubac dobijaju bržu i kvalitetniju vezu sa prestonicom, čime će vreme putovanja od Beograda do Golupca biti skraćeno na oko sat i 20 minuta.

- Ovo je projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje ekonomskih i privrednih oblasti, kako naše zemlje kao celine, tako i razvoja lokalnih sredina i unapređenja potencijala cele istočne Srbije - saopštili su u Ministarstvu.

Dunavski koridor je projektovan kao saobraćajnica za brzinu od 100 kilometara na čas, uz tehnička rešenja koja omogućavaju bezbednije i efikasnije odvijanje saobraćaja. Prema podacima resronog ministarstva projektom su predviđena 52 mosta i nadvožnjaka, pet petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Ukupna procenjena vrednost investicije iznosi 524 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima iz budžeta Srbije i kreditima domaćih banaka. Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova potpisan je 28. avgusta 2021, između Vlade Srbije kao finansijera, preduzeća "Koridori Srbije" kao investitora i kompanije China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group kao izvođača radova.

Gradovi bliži turistima OSIM što će olakšati svakodnevno putovanje stanovništva, nova saobraćajnica trebalo bi da doprinese i boljem povezivanju privrednih centara, bržem transportu robe i stvaranju povoljnijih uslova za nova ulaganja. Poseban značaj imaće za razvoj turizma, jer će Požarevac, Veliko Gradište, Srebrno jezero i Golubac biti dostupniji posetiocima iz Beograda i drugih delova Srbije.